農業部長陳吉仲昨天請辭獲准，民進黨表示，民進黨作為執政黨，促進臺灣農業環境永續發展的目標不會因此停下腳步；也呼籲朝野各政黨，現階段應回歸政策議題理性討論，不要再有過多惡意的政治操作，傷害國家整體利益。

對於陳吉仲辭職獲准，民進黨表示，肯定陳吉仲部長過去的努力，過去一段時間，針對進口蛋的問題不斷向各界說明釐清所有質疑，也將進口蛋政策進行通盤檢討，除了對社會大眾及行政團隊的歉意，並主動請辭負責，為此民進黨尊重陳吉仲的決定。