基隆市、台北市、新北市及桃園市環保局共同推動「基北北桃環保交流合作平台」，昨(19)日下午由基隆市環保局主辦第3次交流會議；會中4市取得共識，將攜手打擊非法棄置犯罪，創建LINE群組即時通報、追查，強化跨域合作管制機制，遏止相關非法案件持續發生，同時針對颱風等特殊情形如遇停班課，4市將同步發布停收垃圾的公告。

台北市環保局表示，近年查處非法棄置業者，發現源頭有多起外縣市不肖業者，為防堵相關案件持續發生，各市除針對易遭棄置之路段、高潛勢區與垃圾子車等地點設置監視器，利用科技執法，有效降低非法案件數量之外，因不肖業者會跨市移動，若能採跨域合作通報、追查，更能發揮效果。

此次會議針對非法棄置情形，研商共同攔查作業程序，未來將透過LINE群組連絡管道，串聯4市即時通報、追查，相互分享案件資訊，汲取各市良好之成效，以提升案件偵辦效率，杜絕犯罪發生。期望經由實質合作，強化基北北桃攜手跨域打擊非法棄置案件的成效。

考量近期颱風、暴雨等相關特殊情形，對垃圾收運之影響，基北北桃共同生活圈的民眾，更因生活與工作所需，經常跨市移動。本次會議決議，未來如遇停班課等特殊情形，對於停收垃圾公告，台北市與其他三市將即時在同一時機點同步發布，以避免市民產生資訊落差。

此次會議也延續第2次交流會議，進行合作推動計畫進度與成果說明，包含廢棄物處理及去化、環境維護及稽查、河川流域管制、海洋污染改善、空氣品質及噪音防制、海廢再生、資源共享。

環保局指出，「基北北桃環保交流合作平台」加強跨域聯合參與及經驗分享，城市之間的互助協力、資源整合，展現實踐環境保護工作之積極性，更重要的是讓基北北桃共同生活圈的市民朋友，能擁有更美好的宜居環境。