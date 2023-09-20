聯合國氣候雄心峰會明天舉行，承諾僅包括具備實現溫室氣體淨零排放具體計畫的國家領導人參與，不過全球前兩大排碳國中國和美國將不在會中發表演說。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）去年12月宣布舉行這場峰會時表示，將讓這次峰會「沒有空話」，且只有具備實現溫室氣體淨零排放具體計畫的國家領導人參與。

聯合國公布的名單顯示有41人發表演說，但未包括中國和美國。

美國總統拜登目前在紐約參加聯合國大會活動，並已推動全面性立法以降低碳排。

拜登已設定2050年前凈零碳排經濟的目標，不過批評人士說，美國尚未採取足夠行動達此目標，尤其是碰到共和黨政敵對氣候議題的政治阻力。

然而「氣候雄心峰會」（Climate Ambition Summit）名單上將包括加州，由州長紐松（Gavin Newsom）為代表。

受邀參加峰會的包括巴西、加拿大、法國以及歐洲聯盟。演說者還包括倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan），但不含英國代表。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1120920