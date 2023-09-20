【全程字幕】侯友宜兩岸論述遭美國議員批「過期牛奶」？ 朱立倫：綠媒預設立場 @ChinaTimes ​

某媒體報導，國民黨總統參選人侯友宜在美表示遵守中華民國憲法下的「九二共識」，有美國國會議員比喻，「九二共識」像冰箱過期的牛奶，沒營養價值還會傷害健康。國民黨主席朱立倫今（20）日駁斥，綠媒的報導本身就已預設立場，他所看到的是在華府、紐約的兩大智庫，對侯友宜都非常肯定。

朱立倫說，有看到綠媒的報導，但沒看到任何的證實，是哪一位國會議員講的，綠媒本身就已經預設立場，他所看到的是，這次包括在華府在紐約的兩大智庫，對侯友宜都非常的肯定。以昨天在華府布魯金斯研究院23位學者，自己認識的多位都表達對侯友宜最高的肯定，這非常不簡單。

朱立倫指出，侯友宜今天在國會又見了5位參議員和4位眾議員，加上昨天見的幾位眾議員，對侯友宜都是非常的肯定，這才是關鍵重點，表示我們穩健務實的兩岸政策、國家安全政策，以及怎麼樣讓區域和平，讓朋友們放心，不要造成麻煩，這才是侯友宜這次所展現出來，國民黨及侯友宜作為總統候選人最成功的地方。