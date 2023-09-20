進口蛋風波愈演愈烈，農業部長陳吉仲昨（19）日請辭獲准。對此，民進黨彰化縣第3選區立委提名人吳音寧直言相當難過及不捨，並透露接下來的鄉親說明會，她一定邀請不再是陳部長的陳吉仲為她站台。該文引來許多網友議論，其中有網友狠酸「廢以類聚」。

日前曾在臉書喊話要陳吉仲「不能向謊言低頭」的吳音寧今發文提到，聽到陳吉仲請辭消息後，心情非常難過、不捨，並直言對台灣的農業來說，雞蛋的問題就解決了嗎？產銷的問題解決了嗎？「並沒有」。吳音寧透露，許多鄉親對她說，可惜了一個好人才，真的不應該再縱容同一批人，為了政治利益，一再攻擊想要認真做事的人。

吳音寧提到，陳吉仲傳給她的訊息寫到「音寧，你一定要當選」，她也表示，接下來的鄉親說明會，她一定邀請不再是陳部長的陳吉仲為她站台，「我們會繼續跟農民講、繼續跟社會大眾講，我們對農業的觀點，我們對台灣農業的諸多期盼，以及希望繼續實踐的事」。

相關新聞被轉貼至PTT後引來大批網友議論，並紛紛諷刺表示「看陳能幫吳音寧催出多少農民票囉」、「廢以類聚」、「看不懂財報+合約，一對寶」、「財報會看了沒？」、「不會看風向大家都要下車了還在抱大腿」。