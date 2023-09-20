嘉義市長黃敏惠宣布2023光織影舞藝展啟動。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與嘉義大學學生穿搭粉紅色系裝扮，揪大家來光織影舞藝展。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠推薦來光織影舞市集吃蜷尾家冰淇淋。（廖素慧攝）

嘉義市2023光織影舞光影藝術展9月29日至10月10日在北香湖公園舉辦，今年走芭比粉紅快樂風格，全展區粉浪漫又夢幻，還有紅粉市集號召60家全國名店來開趴，市長黃敏惠揪全國民眾把粉紅色穿起來，中秋節及國慶假期來嘉感受幸福快樂FU。

今年光織影舞由Daniel Wong（黃偉豪）團隊策展，他曾是國際時尚品牌凡賽斯首席印花師，也曾與Lady Gaga（女神卡卡）合作，他說，為北香湖設計光織影舞粉紅光影藝展是非常特別的挑戰，粉紅色系的靈感與芭比能相互呼應，是意料之外，這就是時尚潮流。

嘉市府觀光新聞處表示，展區結合地景環境，有8處粉紅站點，最大作品《月光交響曲》在湖面上放置10公尺高的太空船，以及10公尺寬、5公尺高的「芭比粉」月亮，呼應今年3月韓國超人氣女團BLACKPINK來台開唱，以及近期全球賣座電影《Barbie芭比》，與芭比風潮在精品時尚圈掀起的粉紅風暴。

黃敏惠表示，「2023光織影舞」有國際級設計師參與，也特別以象徵溫柔力量的粉紅色，為嘉義市染上一層浪漫粉暈，還有粉紅色也象徵反霸凌，鼓勵和平、勇敢做自己，歡迎全國民眾穿搭粉紅衣物，來嘉義看展、逛市集，感受幸福城市的快樂。

嘉市府觀光新聞處長張婉芬說，2023光織影舞的主視覺設計「Dear Moon」，是一封封用粉紅光影編織的情書，搭乘太空船，通過月球旅行中的8個粉紅站點，有「月光交響曲」、「浪漫畫布」、「翩翩起舞」、「光影」、「鏡花水月」、「交織」、「星空寄情」，最後抵達「永恆的愛」，鼓舞我們勇敢把愛傳遞給對方。

12天展出期間，每天下午4時至晚上10時有粉紅主題市集，有人氣霜淇淋品牌蜷尾家、日本知名生吐司SAKImoto Bakery等60家超人氣排隊名店，各店家也為此次活動推出獨家限定商品。