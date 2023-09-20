農業部長陳吉仲昨日請辭獲准，行政院副院長鄭文燦先前一句「政務官要為政策負責」，使前環保署副署長詹順貴在臉書發文稱「意思再明顯不過，就是要吉仲走人」，隱涉為派系鬥爭。對此，民進黨團副書記長洪申翰說，政務官需要為政策負責，這句話是天經地義，但呼籲不要做太多揣測。

洪申翰說，他2天前就說過，陳絕對是一個願意負責任、承擔的部長，並不是只有在這件事（進口蛋風波）上，而是一直以來的性格跟風格，他認為政務官需要為政策負責，這句話是天經地義，但不要做太多揣測。