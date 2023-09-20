第四屆亞洲帕拉林運動會進入倒數30天，正式賽程預計於10月22日點燃戰火，中華帕拉林運動總會今天公布代表團陣容，屆時將有94位選手參加14項運動種類，創下歷屆新高，其中包含跆拳道、圍棋和輪椅擊劍都是第一次參賽。

中華隊此次預計參加田徑、游泳、柔道、跆拳道、射擊、射箭、健力、桌球、羽球、圍棋、地板滾球、輪椅網球、輪椅籃球、輪椅擊劍共14種競賽種類。中華隊在2018年雅加達帕運獲得2金9銀14銅，保齡球包辦了雙金，這次少了保齡球項目，對於中華隊整體實力而言備受打擊。

不過，中華隊此行仍有2004年雅典和2008年北京帕奧雙金健力女將林資惠，2016年里約帕奧桌球銀牌程銘志、2020年東京帕奧桌球銅牌田曉雯等好手坐鎮。

中華帕拉林運動總會穆閩珠會長表示，為了保障選手的健康和安全，帕拉運動選手健康照護與綠色通道計畫的醫療團隊已完成亞帕運選手體驗，我們購買了多台低週波治療器，衛生福利部台北醫院鄭舜平院長也是帕總理事，特別商借震波治療儀帶到杭州位選手治療，希望透過全方位的準備可以在本屆亞帕運幫助選手一舉奪得好成績。