有關中山區大直街94巷民宅傾斜事件，受災戶的安置租金補助已於今日(20日)撥款入帳，改為採1次撥付1年，期協助住戶儘速安定生活；台北市都發局表示，依據台北市長的指示組成專案小組、用最快的速度協助住戶受領補助，包括25戶建物所有權人，以及21戶承租戶，補助款項原則都在20日凌晨前入帳。

都發局安置專案小組自說明會隔日的14日起，即積極聯繫傾斜民宅所有權人及承租戶，確認相關基本資訊及查調工作，並於香樹花園酒店1樓大廳開設專案櫃台，提供現場收件及相關安置諮詢服務；另外針對所有權人撥付的金額，也依說明會上住戶訴求，以一次撥付一年的方式，分三年撥付，希望可紓解住戶短期內的財務壓力。

都發局指出，台北市府針對傾斜民宅住戶所提的租金補助方案分別為，建物所有權人按照建物所有權狀登載的面積計算租金補貼金額，以每坪1600元為標準，共補助3年；承租戶則依原租約月租金認定，一次定額撥付3個月之租金補貼。

都發局說明，針對未來安置資源部分，已提供南港基河三期住宅及台北橋聯開宅2處供住戶申請，並備妥基本傢俱及家電設施設備；傾斜民宅的租客如短期內無法找到租屋處，也提供短期1年租期，若租客有合租需求，短期租約也提供合租方案，市府將儘速協助有安置需求的住戶完成簽約入住程序，讓住戶生活可以儘速恢復正常。