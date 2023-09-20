鄭元暢、謝展榮飾演父子。（TVBS提供）

《有生之年》火速登上Netflix台灣Top10節目排行榜冠軍。（TVBS提供）

吳慷仁、郭晉東、孫可芳殯儀館對戲成為收視高點。（TVBS提供）

TVBS原創劇集《有生之年》日前首播，該劇以詼諧、幽默、貼近生活的劇情風格深受觀眾喜愛，僅播出一周便在各大播出平台上取得引人注目的成績；首播當日不僅成功躍升華語劇電視收視冠軍，還攻佔各大OTT熱播排行榜的巔峰，以第一名攻進 Netflix台灣節目榜首地位、中華電信MOD和Hami Video戲劇類節目的首播當日冠軍，以及愛奇藝國際站飆升榜的第二名。

電視與OTT躍升雙料冠軍，製作人林心如及演員們紛紛在社群平台與大眾分享好消息，因《有生之年》火速登上Netflix台灣節目排行榜奪冠，令霸榜多日《航海王》讓出第一名寶座，網友也幽默發言：「有生之年終於出現戰勝航海王的男人」。主演吳慷仁表示：「謝謝啦～燈光美氣氛佳～有生之年，還能演戲給你們看真的算不錯了～」，飾演高媽媽的楊貴媚也在拍戲空檔發文：「謝謝大家的支持，你們的喜愛是我們努力的方向。」

《有生之年》許多有趣的片段獲得戲迷喜愛，其中吳慷仁代替姪子謝展榮見網友的片段成為收視高點，吳慷仁與前女友姚以緹、情敵郭晉東與剛認識的網友孫可芳在殯儀館「巧遇」，剪不斷理還亂的多角關係及直率的台詞相當吸睛。導演許肇任透露拍攝當天小故事，因這場拍得太投入，甚至讓他忘記這場戲是孫可芳的殺青場，感嘆相處時間太短。另外，鄭元暢、方志友關心兒子謝展榮的交友情況，不小心撞見高中兒子換內衣，驚覺小孩「轉大人」的畫面，引起網友熱烈討論，令人更加期待劇中每個角色後續的發展。