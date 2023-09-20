當拿到雞腿便當時，你習慣先吃什麼食物？對此，營養師李婉萍分享，其實針對不同族群有不同的吃飯建議順序，像是胃食道逆流者，應先吃肉再吃菜，最後才是米飯，才不會讓胃不適；若為減重需求的人，則改成先吃菜再吃肉，飯則一樣留到最後吃，而這樣做的原因在於，先吃菜和肉可增加飽足感，從而減少澱粉量的攝取。

營養師李婉萍在個人網站發文表示，不同族群會有不同的吃飯建議順序，若有胃食道逆流、胃脹氣、胃潰瘍等問題者，在拿到雞腿便當時，建議先吃雞腿，因為胃酸要分解蛋白質，先讓雞腿進去消化；接著再吃蔬菜類，幫助胃腸加速蠕動，讓胃酸趕快往下走；最後才會吃飯，因為飯會刺激胃酸分泌。她說明，原則是要先墊墊胃，然後再來吃飯，才不會讓胃不太舒服。

不過，若是有減重需要的人，進食順序就不太一樣，李婉萍指出，應改成先吃蔬菜再吃雞腿，最後一樣是吃飯。她解釋，當吃蔬菜時，在咬、咀嚼的過程中，此動作就會告訴腦袋身體正在進食，細嚼慢嚥可增加飽足感，相對就會降低食欲；接著再吃蛋白質雞腿，繼續增加實際的飽足感。至於飯為何要留在最後吃？是因為現代人活動量偏少，醣類不需要那麼多，澱粉適量攝取就好。

另外，若同時胃食道逆流又想減重，該如何調整進食順序？李婉萍表示，減重就會改善胃食道逆流，建議採取胃食道逆流的吃飯順序，即先吃肉再吃菜，米飯擺最後。