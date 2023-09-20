金門縣自來水廠爆發貪汙弊案，負責海水淡化工程的得標廠商「國統公司」行賄水廠作業員、技術指導員，藉此提高產水利潤並降低工程被刁難改善的機率。其中，翁姓水廠作業員被依貪汙罪判3年10月、公務員洩漏國防以外之秘密文書罪5月；而蔡姓技術指導員則依貪汙罪嫌處3年10月。

廉調2019年查出，國統公司2017年1月取得「金門海淡廠工程」5年代操及維護工程標案，該工程2019年1月驗收竣工。合約規定，該廠每日產水量為500至4000立方米，實際產水量由水廠依實際供水需求決定。國統公司為了追求產水利潤，鎖定能上簽表達建議產水量職權的翁姓水廠作業員，建議每日產水量為2000立方米，翁男見有利可圖，竟向水務開發課莊姓經理獅子大開口，要求50萬元賄款。

2019年2月，水廠正式核定每日產水量為2000至2300立方米，翁男便用手機將內簽拍下後傳給莊男，強調「這看一看就好」、「消掉」、「年後會發文」、「事成要見真章」，莊男收到「暗示」後便逐層回報，獲得指示後，莊男成功取得45萬餘元。

廉調發現該工程另有弊端，中區水資源局協助該水廠技術指導的蔡姓男子也與國統公司勾結，蔡男17次到聲色場所帶小姐出場的費用24萬元全由國統公司買單，國統公司藉此降低缺失改善的審查機率，確保請款順暢。

開庭時，法官查出，翁男確實屢次向國統公司索賄、刁難，且梁姓董事長還曾問謝姓經理：「金門為什麼都沒有動？」，謝男表示「現在是水廠在擋，我們該做的都做了」，梁忍不住抱怨「該做的做，也給他們了還這樣」。

高雄地院將翁姓水廠作業員依貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑3年10月，褫奪公權2年，又犯公務員洩漏國防以外之秘密文書罪，處有期徒刑5月，可易科罰金。而蔡姓技術指導員則依貪汙治罪條例，處有期徒刑3年10月，褫奪公權2年。可上訴。