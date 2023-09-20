中秋節將至，許多人準備品嚐、甚至大啖月餅。營養師高敏敏整理了常見月餅的熱量，結果熱量最高的不是一般認知的廣式月餅，而是雙黃月餅，一顆熱量就高達790大卡，已超過2.8碗白飯。外皮使用豬油等油脂製成的廣式月餅，熱量也達600大卡。因此民眾切勿一人獨享整顆月餅，建議切成4小塊，與親友分著吃。

高敏敏在其臉書分享15款月餅的熱量表，熱量居冠的是雙黃月餅，若以單顆185克估算，一顆就有790大卡，等於2.8碗白飯的熱量，單顆含糖量更達19.1顆方糖，堪稱熱量與糖量的雙料冠軍。她表示，若吃了一顆雙黃月餅，就得快走143分鐘，也就是幾乎2.5個小時才能消耗掉因此增加的熱量。

第二則為廣式月餅，一顆就有600大卡、即2.1碗白飯的熱量，需快走109分鐘才能消耗掉此熱量。第三為咖哩椪的421大卡，第四為綠豆椪的363大卡，第五為滷肉咖哩椪的312大卡。

就15種月餅中，最低熱量為棗泥月餅的185大卡，及鳳梨酥的200大卡。高敏敏提醒，不要只因某款月餅的單顆熱量低就放心狂吃，因為吃多後熱量一樣爆表。她建議，吃月餅可參考5訣竅，讓自己開心過節，也不會體重飆升。

這5訣竅分別為，1.選擇餡料單純、少油少鹽少糖的月餅。2. 可選高纖維內餡的口味，如鳳梨、柚子等。3. 可與親友分食1顆月餅。4. 搭配無糖茶、無糖黑咖啡等無糖飲料。5. 吃完月餅後，可吃奇異果、鳳梨等酵素酶較多的水果，以加速代謝體內堆積物。