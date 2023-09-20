▲基隆市警察局督察長陳啓明表示，針對「公車私用」案，市警局已立案調查，將積極查處，如發現不法事證，依法移送基隆地檢署偵辦，以維護警察風紀。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市議員曾怡芳針對「公車私用」案痛批，要求警察局長務必嚴加檢討，不要只會要求基層員警爆肝賣命，卻對高階警官放水擺爛。（曾怡芳辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警察局一名吳姓保防科長遭爆出涉嫌「公車私用」，竟將偵防車當成上下班代步車，接送妻小。市警局督察科20日上午調查該偵防車的行車記錄器畫面，顯示吳在16日確實把偵防車停在住家前的路旁，18日再開車上班。目前已知警方下午將製作筆錄，如涉及不法，會依詐欺罪嫌函送地檢署偵辦。

市警局表示，有媒體報導2線4星的吳姓警官遭同仁舉報公車私用，時間恐長達5年，對此已立案調查，並調閱吳姓警官使用的偵防車行車記錄器，確認在日前周休2日時，吳的確有將偵訊車開回住家附近停放，也將請吳說明原因，至於「公車私用」的詳細時間，尚待後續調查。

據了解，市警局保防科僅配備1輛偵訊車供公務使用，而吳姓警官除涉嫌公車私用，將偵訊車當成上下班的代步車外，也有人爆料，吳姓警官偶爾也會要求下屬開偵防車接送他辦理私事，可能因此招致非議。

而面對質疑，吳姓科長先前於媒體受訪時否認，表示「沒有這事情」，他都固定把偵防車放在市警局地下室後，每天走路上下班，真的沒有公車私用。然此說法恐已遭行車記錄器打臉，而今日吳姓科長手機關機，低調不回應。

市警局強調，全案會秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」立場查處，偵防車行車記錄器儲存檔案內容超過10天，若確實有發現公車私用、浮報差勤等不法事證，將依詐欺罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市議員曾怡芳對此表示，基隆市警局高層明顯官箴敗壞，先前才有員警酒駕撞人，現在又有「公車私用」的舞弊事件，相當離譜。

曾強調，基層員警因警局長官下令執行專案勤務導致警界人仰馬翻，但高階警官都沒辦法以身作則，竟還知法犯法，請警察局長務必嚴加檢討，不要只會要求基層員警爆肝賣命，卻對高階警官放水擺爛。

另根據熟悉相關業務的警官表示，為了防止跨越紅線，通常督勤會開自己的車，因為不知道督勤途中，會不會有臨時私事等情形。若開公務車，面對質疑，督勤原則上會說清楚途中是公務或私事，以避免觸法。