新北市衛生局查出「福商勝蛋品有限公司」液蛋加工廠向中央畜產會購入進口蛋後，與國產蛋混和加工成液蛋後以「台灣」標誌產地出貨。今天衛生局再公布，又查到新北轄內13家學校與20家食品業者，在不知情情況下將混蛋製成炒蛋等午餐餐點，食品業者則將旗製作成麵包、蛋糕等烘焙食品。衛生局將針對「福商勝蛋品有限公司」開罰48萬元。

衛生局說，目前調查，新北有13家學校、包含其中11家，在6月至8月間有三天向福商勝公司進貨未殺菌液蛋，使用到進口蛋與本土蛋製成的混蛋，並在進貨當天將液蛋製成炒蛋、蒸蛋等校園午餐餐點，共約8900餐；另有20家食品業者，也在6月至8月間向福商勝公司進貨未殺菌液蛋，並製作成麵包、蛋糕等烘焙食品。

衛生局表示，經查，9月後福商勝公司才使用全國產蛋製成液蛋產品。初步了解，學校與團膳業者、食品業者對於使用到混蛋液並不知情，團膳業者已善盡查核責任，後續將由教育局繼續把關學校午餐，並清查供應學校午餐的蛋品供應商名單給衛生局稽查，以確保食安無憂。

衛生局另指出，桃園市查獲4千多箱即期蛋，其中的600箱出貨給了新北「宗榮蛋品企業社」，經昨(19)日前往稽查，發現業者已自行報廢315箱，業者說，剩下285箱在效期內製成了5噸多的未殺菌液蛋，並宣稱貼上正確原產地標示後已出貨，目前查無不符規範處，但因沒有相關紀錄，衛生局依法命業者限期改善，並繼續追查流向。