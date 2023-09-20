行政院前顧問力暘能源公司負責人古盛煇所持股之天心、天英、天柱、天任、天芮等五家能源公司的資本額由10萬元暴增翻成數億元。立委陳椒華今質疑，這5家公司於2021年及2022年取得光電案開發許可且變更農地為特定目的事業用地的面積共超過150公頃，能源局已規定2020年中起，小面積小於2公頃農地不能做光電，否則將造成農地破碎化，為釐清這些案場取得開發許可是否涉有弊案，執照申請文件中有嚴重倒填日期問題，行政機關義務要調查清楚。

陳椒華表示，經查2021年、2022年經濟部能源局許可的光電場案，行政院前顧問力暘能源公司負責人古盛煇所持股之天心、天英、天柱、天任、天芮等五家能源公司得到許可的場案，幾乎都是2公傾以下農地，2021年共通過8案，面積接近50公頃，2022年共通過32案，面積接近100公頃。

陳椒華再表示，經濟部能源局於2021年10月14日與地方政府召開會議決議，需於 2020 年 7 月 31 日前，具土地整合之直接或間接佐證證據，如取得地主土地使用意向書、租約證明、法院公證證明文件，不過，台南市政府於今年3月30日又公告土地同意書可於今年4月30日前交出，已涉圖利。

陳椒華再表示， 經查能源局2021年、2022年許可古盛煇天心、天英、天柱、天任、天芮等五家能源公司大型光電案佔總通過案場之22％，這些表面上合乎規定2020年7月31日前取得地主土地使用意向書、租約證明，有多少是用「倒填日期」？將在2020年7月31日後取得的，倒填日期到7月31日之前，以符合形式要件，沒有嚴謹的審查，質疑是光電鍊金術，是否跟民進黨政府有關係的，就可以走後門、黑箱得到土地，能源局要不要徹查？能源局不能把責任推給檢調？

同時，立法委員陳椒華也接獲台南北門鄉親陳情，指稱北門區內約100公頃的農地光電開發案，而多數為2公頃以下農地，本不應開發，為何今年還在開說明會，光電案包括台南市學甲區溪洲子寮段48地號等25筆、學甲段47-9地號等127筆及北門區渡子頭段99地號等85筆土地，共237筆土地，這些2公頃以下農地，也存在有造假、倒填日期的問題，能源局要不要一併出席徹查。