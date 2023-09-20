清華大學環境與文化資源學系及ESDxESG大學社會責任推動中心與自強工業科學基金會舉辦「水資源管理與企業永續論壇」，希望藉由產官學研的論壇，以及企業社會責任關懷，透過跨界思考交流來達到企業永續發展及共善設計的目標。

台灣豐水期及枯水期之降雨量及流量存在明顯差異，亦發生不少氣象與水文極端化的現象。為了因應台灣地形以及氣候緊急所產生之缺水風險，企業永續必須評估及分析水資源的使用和留存議題，確保企業不因水資源匱乏造成立即性的缺水危機，提高缺水風險承受能力。

會中台積電經理洪男雄分享台積綠色製造與水資源管理經驗，還有鋒霈環境科技股份有限公司的總經理盧宗隆分享工業廢水中採煉礦山如何兼顧水資源永續發展，透過企業對於製造用水管理的透明化，不僅能達到企業社會責任，也能促使政府部門有效地管理台灣整體的水資源使用情形。

清大社會責任推動中心主任鄭國泰說，企業永續的核心仍然應著重在法遵的聯結，提升用水效率與回收再利用水資源等有效精實管理措施，友善環境生態，朝向用水零浪費的永續目標邁進。這些水資源管理工作正是當前企業永續管理中與金融2.0、ESG及公司治理3.0相關的重要議題。