台東毒蟲竄逃跳5米山坡 沿途丟上膛手槍子彈畫面曝光

台東42歲劉姓藥頭19日預訂面交毒品，被台東警分局鎖定，劉男為躲避查緝竟不惜跳下5公尺深山坡。員警追上劉嫌查獲38.6公克的二級毒品安非他命外，也在山坡底發現他沿路丟棄已上膛的改造手槍與子彈，人贓俱獲。台東警分局表示，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、竊盜通緝等罪嫌移送台東地檢署偵辦。

台東42歲劉姓藥頭19日預訂面交毒品，被台東警分局鎖定，劉為躲避查緝竟不惜跳下5公尺深山坡。（台東警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東警察分局表示，偵查隊專案小組接獲線報，查知劉嫌涉嫌持有毒品並意圖販賣，派員至卑南鄉溫泉地區守株待兔，劉男知道自己被專案小組發現，竟擁槍自重，警力包圍逮捕。

劉嫌發現無處可逃，竟轉身一跳遁入5公尺深邊坡底部逃竄，並將已上膛改造手槍丟棄，但這一切都逃不過專案小組的鷹眼，在逮捕劉嫌後也在他車輛起獲安非他命毛重38.6公克，並返回邊坡尋獲其丟棄槍枝及6顆子彈。

台東警察分局長陳蔚文表示，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、竊盜通緝等罪嫌移送台東地檢署偵辦，持續往上溯源。

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