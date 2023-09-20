煥民新村文化景觀再利用工程融入眷村居民串門子的日常，設計竹籬笆區域引導、展現竹籬笆眷村文化。（北市文化局提供）

第31屆中華建築金石獎今日舉辦頒獎典禮，北市文化局「蟾蜍山煥民新村文化景觀再利用工程」榮獲優良公共建設／優良空間活化類-施工組金石獎殊榮。評審委員表示，修復工程保存眷村空間特殊性與建築表情，融入眷村居民串門子的日常，設計竹籬笆區域引導，活靈活現地展現竹籬笆眷村文化，獲評審委員青睞。

蟾蜍山聚落區位於台北盆地的南端，為公館地區最早的聚落，2016年8月被登錄為台北市「文化景觀」後，陸續投入近2.2億元經費辦理三期修復工程，第一期和第二期工程分別於2020年及2022年完工，得獎的第三期「蟾蜍山煥民新村文化景觀再利用工程」也於今年完工。

文化局說明，蟾蜍山歷經日治時期、國民政府眷村等不同時期，聚落建築包含眷村住戶建築及自力營建家屋，建物建材、結構與樣式隨著時間演進而增建，不同類型的建物修復工法、多元文化歷史脈絡的保留等要素，提升本次修復工程的難度。

文化局表示，為呈現山城眷村聚落的特色與在地性，適度打通，樓梯、門窗開口、室內配合山勢的高程盡量維持既有格局，大量保留原有建物磚瓦及木造建築，建築特色元素包含鐵製花台、鐵製欄杆、造型鐵花窗，屋頂建材可見有日式黑瓦、水泥瓦、複合式金屬屋頂等。

文化局也說，上下空間的樓梯計有室內磨石梯、水泥梯、木梯及戶外梯鐵梯、RC 樓梯，地坪計有磨石子地坪、拼花磚、木紋地坪、素燒花磚等建築細部特色，整體景觀型塑出多樣性的房舍樣貌，反應建築材料多樣性，以及眷戶為因應生活在有限空間下充份利用的巧思。

評審委員表示，「蟾蜍山煥民新村文化景觀再利用工程」將國內少見的山城眷村聚落特色原樣保存，且修復工程保存眷村空間特殊性與建築表情，融入眷村居民串門子的日常空間行為，設計竹籬笆區域引導，活靈活現地展現竹籬笆眷村文化。

評審委員也說，施工單位以接近各時代建材的材料進行修復或保持原貌、以清洗修復局部填補方式維持原有建物形式，做工細緻、品質管控優良，獲評審委員青睞並獲得金石獎殊榮。

文化局表示，蟾蜍山煥民新村委託台北市文化基金會成立眷村部門經營，將此地作為眷村文化推廣基地，未來規畫有眷村文化保存、樂齡藝術共融計畫、口述歷史蒐集、青銀共創計畫、環境教育、老資材再利用計畫、志工培育及社區合作等多種運用方式，也將對外招商，朝向複合式且彈性的經營規畫，延續眷村生活記憶。