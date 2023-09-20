前農業部長陳吉仲19日去職，雲林縣長張麗善20日受訪說，希望新農業部長不要炒短線，也不要太多的意識形態，或是只為政治服務，希望能夠站在農民的立場，真正為農民服務。關於陳吉仲今表示他「明天回校教書」，張麗善說她不能管人家要去哪裡，「不然他要去哪裡？」

張麗善19日晚間得知陳吉仲去職接受本報採訪表示，依陳吉仲的做法早應該被請辭好幾次了，期待下一個農業部長會更好。

媒體20日詢問張麗善對新任農業部長的期許是什麼？張麗善回答，希望農業部長能夠對農業永續發展做比較全方位的規畫，不希望是炒短線，也不要太多的意識形態，或是只為政治服務。

張麗善表示，農民看天吃飯，農作物生長過程一定要有預警機制；此外，產銷要能平衡，智慧科技可省時、省力、省工，希望農業部做一個平臺，使生產跟銷售端更加平衡，不要讓農民直到收獲時才知道供應大於需求心血泡湯，農業部要有未雨綢繆的能力。

陳吉仲任內到下鄉雲林幾乎不通知雲林縣府，只配合特定立委，張麗善曾抨擊陳意識形態深、只為政治服務，媒體詢問她是否期待新部常到雲林視察？張麗善說，雲林是個農業大縣，農業產值850億元，全國第一名，也是臺灣的糧倉、最大蔬果中心、最大畜產中心，雲林扮演維持糧食安全非常重要的角色，當然希望未來的農業部長能夠聽取在地農民的心聲，聆聽基層縣政府的聲音。

張麗善強調，她提出的「農業權」希望中央能夠重視，因為國土規畫以後雲林縣土地大多只能從事農業，土地的價值遠遠不及六都，農地的價值不應只是種電，應該更多元、更地盡其利。

媒體詢問她關於陳吉仲說要立刻回中興大學教書的看法？張麗善皺眉頭說，他後續做什麼他不能管人家，去教書嗎？不然要他去哪裡？去當記者嗎？