李晨與范冰冰2017年在女方生日時求婚成功，未料隔年因為陰陽合約事件重創范冰冰事業，兩人也在2019年黯然宣布分手，李晨近日傳出有新歡，現年44歲的他遭爆愛上52歲的閆妮大談姊弟戀，還傳聞兩人已經官宣，讓不少人傻眼，而雙方今(20日)稍早一同發文打假，表示是造謠假消息，否認交往。

范冰冰去年被拍到有新歡，對象是在金融業任職的副總裁郭岩峰，兩人還被拍到和范冰冰家人聚餐，可見關係穩定，而李晨恢復單身後，近日突然傳出與閆妮官宣認戀，爆料的自媒體更稱因為兩人都有滑雪、衝浪的興趣，因此越走越近，多次被拍到約會，消息傳上熱搜後，今上午李晨工作室與閆妮雙雙曬出截圖，澄清全是子虛烏有的造謠。

李晨與閆妮雙雙否認交往。（圖／翻攝自李晨工作室、素描閆妮微博）

李晨和范冰冰當年曬出合影，以一句「我們」甜蜜認戀，後來兩人到《康熙來了》獻出情侶專訪，被主持人小S嗆辣問：「最後一次啪啪啪是何時？」老實的李晨竟回答是從澳洲工作後回來的第一天，小S反問但李晨手受傷不會不方便？李晨又回應手可以反過來撐著，讓一旁的范冰冰超尷尬，也可見當時兩人認定彼此的心意。

當時傳李晨和范冰冰好事近，原本預計2018年舉行古堡婚禮，然而卻因陰陽合約事件導致兩人婚約被取消，2020年范冰冰受訪坦言是自己提的分手，很感謝過去在一起的美好，但因為不想再牽連李晨，「我唯一能做的就是讓他離開我，不要受到我的影響」，很心疼對方所受的委屈，而兩人分開後並無交惡，今年4月范冰冰還被抓包按了李晨新聞讚，她雖立刻收回，還是被截圖，她只好尷尬回說：「都挺好的，什麼都好，就是滑了一下而已……」。