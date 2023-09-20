環保局人員也採樣檢測水質。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

環保局人員也採樣檢測水質，並以地圖說明現場檢測點位。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市香山溼地孕育豐富生態，其中金城湖更是新竹市賞鳥的重點區域，然而近日有民眾目擊，金城湖抽水站旁的排水口排出綠水，甚至將整個金城湖面染綠，民眾擔心是否遭到汙染，希望市府重視。新竹市環保局也到場採樣檢測，初步研判為優氧化，才導致湖水呈現綠色。

香山溼地是北台灣最大的潮間帶濱海溼地，擁有非常豐富的生態資源，其中金城湖賞鳥區更是愛鳥人士的賞鳥勝地。然而本月鳥友接連拍到野狗在金城湖內成群攻擊野鳥，經動保所處理後野狗橫行狀況暫時受到控制。

原以為還給水鳥清淨環境，但近日又有民眾目擊，金城湖抽水站旁的排水口排出不明綠水。根據目擊民眾的說法，從排水口排出的水就是綠的，讓整個金城湖湖面都染成綠色，擔心是否有不明廢水汙染等，也有向環保局反應。

對此，新竹市環保局指出，上周環保局人員在接獲民眾陳情後，隨即至現場勘查，在現場觀察到金城湖及該水閘門水色均為綠色，而水閘門正在排水中，環保局人員也在現場採樣，檢測水質pH9.01、水溫33.6℃、溶氧23.8mg／L，並以重金屬快篩並無篩測出測值。

至於為何水體會呈現綠色？環保局則說明，由現場水質判定，包括酸鹼值、溶氧及水溫皆偏高，推測為水體優氧化，造成藻類增生致水色呈現綠色，後續也另外採樣送實驗室進行重金屬及藻類分析，也已通知請金城湖水體管理單位市府產發處，增加湖水置換頻率。