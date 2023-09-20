野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成 (Mitsunari Kawano)於20日(三)來台記者會中表示，日本經濟復甦強勁且具韌性，相較於歐美國家的綜合領先指標(CLI)在2022年明顯下滑，日本迄今仍保持在長期平均值以上，根據野村資產管理預估，2023~2024年日本GDP季增年化率不但均為正成長，成長幅度更領先歐元區與美國。從企業獲利的角度而言，自2004年以來日本的企業獲利水準與美國相等，但今年以來獲利預期大幅成長、遠勝美國與歐元區。日本市場不僅短線具有極佳的吸引力，長線更有結構性利多因素支持。河野光成指出，隨著近年來股東行動主義在日本逐漸受到重視，東京證交所修訂公司治理守則，呼籲日本企業要多向國際規範看齊，降低交叉持股及讓更多女性與國際人才擔任董事等等，日本企業開始加快結構性改革，隨著日本官方持續進行治理改革，日企終於開始重視股東行動主義、轉向追求股東利益。近年來日股加速發放股利與實施庫存股買回等措施，在2022年發放的股利與買回庫藏股金額已突破25兆日圓，預估2023年金額仍將持續攀升。

此外，日本企業股東結構也有明顯轉變，外國投資人加上投資信託的比重約為40%，上市企業加上金融機構的持股亦約佔40%，企業決策透明化且樂於與投資人溝通。2023年3月東京證交所致函在主板和標準板的上市公司，呼籲重視股價和資本效率，同時也要求股價淨值比(Price-to-Book Ratio)低於1的上市公司制定具體改善計畫；另外也頒布一項新規，要求主板上市公司在2026年3月之前企業市值要達到100億日圓，否則將勒令從交易所退市。東京證交所促進企業改善資本效率可望帶動並加速更多改革。

另一項重大轉變則是日本已由通貨緊縮轉為通貨膨脹。日本自1990年代初出現泡沫經濟後，國人消費意願低落、物價持續下跌，陷入長期通縮與經濟停滯。將近30年的通貨緊縮終於在2021年出現改變，河野光成指出，受到食物價格與電價上漲的影響，日本通膨月增年率在2022年底來到4%的高點，之後回落至約3%的水準，如果日圓對美元保持相對弱勢的表現，加上油價位於高檔，直到今年底前，日本的通膨應可位於2%以上。除了外部推升通膨的因素，日本國內的薪資也出現明顯的成長，成為另一股帶動長期通膨的助力。日本最大聯合工會 Rengo於5月10日公布春鬥結果，整體調薪幅度達到3.67%、中小企業調薪幅度也達3.61%，調整幅度為近30年來最大，預估2023年薪資增幅將達到3.8%，優於原先預期的2%~3%之間的幅度。

隨著薪資大幅調整，內需消費甦醒，形成良性循環，並帶動日本經濟復甦。此外，疫後日本重新開放邊境，國際觀光客回流消費，日本觀光廳即預估2023年訪日外國旅客的消費總額超過4兆日圓(約新台幣；且根據統計，2023年1至6月日本的外國觀光客人均消費支出突破20萬日圓，較疫情前增加約40%，這些數字還未包括中國政府甫於今年8月開放民眾訪日的部分，相信下半年在中國觀光客加入後，日本的內需消費可望持續漲勢，支持日本經濟與股市持續成長。