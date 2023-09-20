台北市東區從前是年輕人逛街首選地點，如今盛況卻已不在，有民眾發現，最近晚上到東區整個黑壓壓、空蕩蕩的，驚呼「比高雄和台中市中心的人還少」。許多台北人都有感，「以前東區真的是回憶了」、「上禮拜假日去真的沒什麼人」，並指人潮都跑到西門町和中山站。

一名網友在批踢踢發文表示，10年前和朋友聚餐一定是在東區茶街，不然就是明曜百貨後面的店家；他日前晚上去東區，結果發現「整個黑壓壓、空蕩蕩，比高雄和台中的市中心人還少」。

儘管東區最新的新光三越「鑽石塔」預計在9月底開幕，不過原PO仍認為「實在不看好，東區是不是已經失去功能性了？」

有網友直言東區房價炒太誇張是主因，「房租高，很多店遷出東區」、「房東害的」、「房東的勝利」、「房東賺了30年還不夠啊？」

也有網友表示逛街人潮都轉往中山站和西門町，「反而中山站變頗熱鬧」、「中山現在才潮，西門至少有觀光客」、「現在西門町屌打東區」、「以前東區真的是回憶了」。