民進黨總統參選人賴清德彰化縣競選總部選址在彰化市中央路，今天舉行啟用祈福典禮。（民進黨提供／孫英哲彰化傳真）

揮軍中央！距離總統大選還有100多天，民進黨總統參選人賴清德彰化縣競選總部今天舉行啟用祈福典禮，特別的是，賴的彰化競總選址在彰化市中央路，象徵揮軍中央，前總統陳水扁兩度競選總統也都選址該地。

賴清德彰化縣競選總部位在彰化市中央陸橋前的中央路，距離中山高速公路彰化交流道很近，是進入彰化市的門戶區域，車水馬龍，每天車流量相當大，位置顯目，競總門面掛上賴清德和4位民進黨彰化縣4名立委參選人陳秀寳、黃秀芳、陳素月、吳音寧合體的競選看板。

賴清德彰化縣競選總部主委陳永昌率領總幹事林世賢、執行總幹事楊富鈞、總統府資政姚嘉文、行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠，以及立委候選人陳秀寳、黃秀芳、陳素月、吳音寧與黨團議員賴清美、李成濟、莊陞漢、黃柏瑜等黨公職上香祈福，祈求達成賴清德總統當選、彰化4席立委全上目標。

決戰中台灣！陳永昌表示，彰化縣是百萬大縣，人口數約124萬人，非直轄市第一大縣！只要彰化贏，台灣就會贏！「投出好球、強棒出擊、彰化縣全壘打！」2024總統立委選舉全世界都在看，選舉結果將影響台灣未來甚鉅，副總統賴清德未來將打造民主和平台灣、創新繁榮台灣和公義永續台灣。