一名加拿大錫克教領袖今年6月在卑詩省溫哥華附近遇害，加國總理杜魯道（Justin Trudeau）今天要求印度「嚴正」看待此事，華府也敦促新德里披露對此案的了解。

法新社報導，杜魯道對記者表示：「印度需要極為嚴正地看待此事，我們正在這樣做，我們無意挑釁或升級局勢。」

加拿大昨天指出，握有印度特務6月18日在卑詩省溫哥華（Vancouver）殺害流亡錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）的「可靠指控」。

杜魯道昨天宣布，國內情治機關正積極追查相關指控。

路透社報導，加國政府消息人士今天說：「我們一直與美國非常密切地合作，包括昨天的公開披露。」這位要求不具名的官員還說，加國握有的證據，會在「適當時機」公布。

印度總理莫迪（Narendra Modi）政府表示，莫迪「完全駁斥」加拿大對此事的指控。

印度外交部在聲明中說：「印度政府涉及加拿大境內任何暴力行為之指控，係屬無稽之談。」

美國也加入加拿大，呼籲印度披露對此事的了解。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）在聲明中表示：「我們對杜魯道總理提到的指控深感擔憂。」

「我們定期與加拿大合作夥伴聯繫，加拿大繼續調查、將肇事者繩之以法至關重要。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120920