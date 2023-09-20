烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基今天呼籲各國領袖伸援，協助被強行擄往俄羅斯的烏克蘭孩童重返家園，她稱這些孩童在俄國不但被洗腦，就連國族認同也遭到剝奪。

法新社報導，歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）今天在聯合國大會場邊發表談話時表示，超過1萬9000名烏克蘭孩童被強擄或驅逐至俄國，或是俄軍占領的烏克蘭領土。

截至目前，只有386人已被帶回烏克蘭。

歐倫娜說，這些孩子在俄國「被告知他們的父母不需要他們，他們的國家不需要他們，也沒有人在等他們」。

「被擄走的孩子們被告知說，他們已不再是烏克蘭的孩子，而是俄羅斯的孩子。」

歐倫娜說，俄國自1年半前全面入侵烏克蘭以來，已有超過500名孩童喪命，另有數以百計名孩童殘疾或受傷。

歐倫娜指出，烏克蘭當局目前仍在調查230多起俄國士兵對平民施以性暴力的案件，其中包括13名兒童，分別是12名女孩和1名男孩，案發當下年紀最小的受害者僅4歲。

歐倫娜說：「我懇請聯合國秘書長和整個聯合國伸出援手，協助我們拯救烏克蘭的孩童…請幫我們取得被擄至俄國的孩童資訊…請協助我們透過特殊安全走廊將兒童帶離被占領的領土。我們的孩子需要正義。」

烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）呼籲國際社會比照先前的黑海穀物協議，建立類似法律機制來協助烏克蘭孩童回家，「我認為聯合國現在是時候團結起來協助烏克蘭孩童重返家園了」。

他又說：「任何聲音、任何壓力、任何溝通…都有幫助。」（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1120920