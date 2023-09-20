愛爾蘭商速聯集團斥資100億在台中潭子興建全新廠區暨研發中心，20日盛大動土，經濟部長王美花出席。（馮惠宜攝）

愛爾蘭商速聯集團斥資100億在台中潭子興建全新廠區暨研發中心，20日盛大動土，經濟部長王美花出席。（馮惠宜攝）

愛爾蘭商速聯集團斥資100億在台中潭子興建全新廠區暨研發中心，20日盛大動土，經濟部長王美花出席。（馮惠宜攝）

全球第2大自行車關鍵零組件廠愛爾蘭商速聯集團斥資100億在台中潭子興建全新廠區暨研發中心，今（20日）盛大動土，經濟部長王美花出席表示，速聯深耕台灣，將讓台灣自行車產業供應鏈更成長、進步。

速聯集團深耕台灣逾30年，今年2月宣布1將斥資100億元在台中市潭子區整合並打造3.5萬坪全新廠區暨研發中心，新廠預計2025年1月完工啟用；集團也在20日盛大舉辦動土典禮，王美花、台中市副市長黃國榮、立委楊瓊櫻、市議員王立任等人也應邀出席。

王美花致詞時表示，速聯集團為全球第二大自行車零件供應商，其生產的包括變速器、變速控制桿、避震器、鋼圈與鏈條等零組件都是全球頂尖，並與中部自行車產業形成重要的生態鏈，讓台灣自行車可以行銷到全世界，且速聯雖然母公司在美國，9成生產都在台灣，看中的是台灣大大小小供應鏈群聚在一起。

王美花說5年前速聯展開4廠整合計畫，中央與地方也努力協助下也促成速聯潭子全新廠區得以啟動，這對速聯未來創新以及產能提供都能有很大的幫助。

王美花坦言，從去年下半年到現在自行車產業面臨全球非常不景氣的影響，經濟部進行過產業座談，了解問題，也會持續大力協助；但她也認為自行車是環境友善行業，隨著大家重視氣候變遷、對環境更友善，自行車產業一定會持續增加需求，仍是非常有未來性的產業，很高興速聯深耕台灣，讓台灣自行車產業供應鏈成長、進步。