淡水百年媽祖廟「福佑宮」的功德箱被破壞，約40萬元香油錢失竊，警方循線逮捕2名犯嫌。（翻攝畫面）

淡水百年媽祖廟「福佑宮」的功德箱被破壞，約40萬元香油錢失竊，。（翻攝畫面）

超過200年歷史的淡水福佑宮，正在進行整修維護工程。（翻攝畫面）

超過200年歷史的新北市淡水媽祖廟「福佑宮」，正在進行維護工程，2名男子疑因缺錢花用，日前翻牆闖入廟內，利用工具破壞功德箱竊取40萬元香油錢，警方在北市旅館逮捕到2男，現場還查獲毒品、犯案工具及贓款，警方訊後依法移送士林地檢署偵辦。

據了解，淡水警分局9月14日獲報廟方報案香油錢遭竊，有毒品、竊盜前科的56歲林姓男子、51歲游姓男子趁著凌晨無人時，翻牆進入福佑宮，在「媽祖」眼前將2個功德箱撬開偷走香油錢，林男帶著塞滿錢離開，與把風的游男會合，過程全被廟內監視器拍到。

淡水警分局立即成立專案小組，擴大調閱監視器，案發後不到16小時，警方循線到萬華區旅館將睡夢中的林男壓制逮捕，外出買晚餐的游男返回旅館恰好與警方搭一部電梯遭逮，現場查扣安非他命(1.2克)，犯案工具及剩餘的6萬多元贓款，罪證確鑿，警訊後依加重竊盜、毒品罪嫌將2人移送法辦。

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