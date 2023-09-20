韓國央行表示，由於全球油價反彈，當地8月PPI（生產者物價指數）月增0.9%，漲幅創2022年4月以來最大，當時曾來到1.6%。同時，跟去年同期相比，8月PPI也上漲1%。

以前叫做雙龍汽車，現改名為KG Mobility於20日宣布，在韓國國內推出純電休旅Torres EVX。這款新車是KG Mobility繼2022年2月在韓國推出Korando Emotion後的第2款純電動車。Torres EVX E5以及E7售價，分別為4,800萬韓元，約36,000美元，以及5,000萬韓元。KG Mobility受到激勵，一度大漲約2%。

其它權值股下跌居多，三星電子跌0.29%，SK海力士跌1.51%，電池大廠LG Energy Solution則小漲0.2%。韓元兌一美元在1327.7價位附近，韓元小升0.8元。