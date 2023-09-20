華為被美國列入貿易黑名單已經長達4年之久。自2019年以來，美國政府就禁止該公司在未經許可下取得來自美國的零組件與技術。

消息人士表示，華為旗下晶片設計公司海思自今年起開始向監視器製造商出貨。另一名知情人士透露，有些客戶是中國公司。

華為最近也推出了採用7奈米先進晶片的高階智慧手機，且拆解影片顯示其內部組件幾乎全是中國國產晶片，種種跡象顯示該中國科技巨頭似乎已經克服美國政府的出口管制。

熟知監視器產業供應鏈的消息人士表示，與智慧型手機處理器相比，這些監視器晶片的製造相對容易。他並表示海思的回歸將撼動市場。

這其中的關鍵點在於，華為似乎已經繞過美國對晶片設計軟體的管制。

今年3月，華為宣布在14奈米以上製程晶片的設計工具開發取得突破。雖然這比先進技術落後2到3個世代，但對該公司而言仍是一大躍進。

在美國實施出口管制前，海思是監視器產業主要的晶片供應商， 2018年的全球市佔率高達60%，但到了2021年僅剩3.9%。

一名知情人士表示，海思自2019年就開始出貨一些低階監控晶片，但該公司把重點放在高階市場以及從台灣聯詠科技（3034）等公司奪回市佔版圖。

美國的制裁措施使海思不得使用益華電腦（Cadence Design Systems）、新思科技（Synopsys）及西門子旗下明導國際（Mentor Graphics）的電子設計自動化（EDA）軟體。

這三家公司的EDA產品在晶片設計領域佔有主導地位。

TechInsights分析師Dan Hutcheson表示，他們對Mate 60 Pro及其射頻、電源晶片等零組件所做的分析顯示華為能夠使用「他們不應該擁有」的EDA工具，「我們不知道華為是否非法取得這些工具，還是自行開發出了EDA工具」。