國光劇團一等排練指導、資深劇場導演馬寶山，因病於今年7月15日在台大醫院逝世，享壽66歲，國光劇團今日發表公開消息，表演藝術界諸多人士也紛紛表達不捨。

馬寶山畢業於大宛國劇訓練班、中國文化大學戲劇系、北藝大劇場藝術研究所導演組。專工武生，師承李桐春、劉玉麟。曾獲美國亞洲文化基金會獎助，赴紐約進行藝術創作暨學術交流計畫。民國84年國光劇團成立即入團，之後由演員轉任排練指導，曾執導兒童京劇《風火小子紅孩兒》，新編京劇《天下第一家》、《范進中舉》、《目連救母》、《胡雪巖》、崑劇《長生殿》等作。

並曾導演法國荒謬劇經典作品《椅子》、歌仔戲《我愛河東獅》、廖瓊枝基金會製作之《火燒紅蓮寺》等。長年致力於戲曲藝術傳承與創新，展露不凡導與演才華。2022年10月屆齡65歲退休。

馬寶山同時是當代傳奇劇場創始藝術家之一，曾參與《慾望城國》、《王子復仇記》、《樓蘭女》、《奧瑞斯提亞》、《暴風雨》、《等待果陀》、《梨園傳奇》、《歡樂時光》等創作演出，深獲國內外好評與讚譽。

國光劇團也貼出了去年10月《優伶天子》在國家戲劇院演出前夕，全體同仁於舞台上歡送他退休，留下珍貴的照片紀錄，共同懷念大家心中的「寶哥」。