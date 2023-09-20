台鐵駕駛員不滿行車安全訴求未獲官方積極回應，並憂心明年公司化後備勤津貼無法落實，發動中秋及國慶連假「依法休假不加班」，工會今日上午與交通部協商，稍早宣布「感受到部長誠意」，中秋節會繼續出勤上班。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華表示，今天工會幹部都有到交通部參與協商，部長王國材也親臨會議，經過溝通協調，部長就工會提的議題釋出善意與做出最大承諾，既然部長做出承諾並督促台鐵行車安全改善，那工會就暫緩中秋不加班的行動。

黃隆華說，先前工會提出成立行車安全委員會，現在台鐵立刻研議成立，並有工會成員加入，一起督促台鐵，這是他們最關心的問題。

自主管理津貼部分，因工會和台鐵的文字上有些許不同，台鐵將修正後報給交通部。黃隆華指出，該福利只是把既有東西法制化。

至於國慶連假停駛危機是否也解除，黃隆華強調，就看交通部接下來有沒有相對回應與具體作法，若都有實現就會相信部長，把運輸責任完成。