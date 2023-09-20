天下雜誌公布2023年縣市首長施政滿意度調查，台東縣長饒慶鈴排名全台第5名，在推動社福和文教面向躍升，列名標竿組。饒慶鈴感謝民眾肯定，持續推動「台東慢經濟」，並團隊繼續為台東創造最大的幸福。

天下調查報告說明指出，饒慶鈴施政分數獲得76.5分全國排名第5；在縣市競爭力非六都組排名第7。台東在經濟、環境、施政、文教、社福、醫衛與健康、多元共融等7大面向進行評比中，台東縣的「社福面向」為躍升非六都第2及「文教面向」為非六都第3，為歷年最佳成績。

在社福面向非六都組中，台東「社區照顧關懷據點涵蓋增減率長」高達43.88％、排名第1。「每一縣(市)民享有之社會福利支出」15055.67元、「照服務涵蓋率」達95.5％均位居前3名。

台東縣政府積極推動「3＋1教育方程式」政策，落實正向管教、友善校園，讓孩子都能喜歡上學，在「文教面向」當中「110學年度國中小中輟生總復學率」達100％，非六都第1名。

饒慶鈴非常重視老中青少的縣民權益，在兒少部分，爭取經費投入兒少家庭福利館興建，將2025年6月推動成立青少年福利服務中心。在高齡長青照顧上，因應高齡需求，積極擴充社區照顧關懷據點、聚福食堂、青銀共居、建構獨老風險分級關懷資訊系統，興建長照中心及樂齡大樓等，布建完善長者照顧網絡。文化方面，落實文化平權致力推廣「台東大美術館」，將美的事物延伸到台東各角落。