多位穆斯林領袖今天在聯合國發表演說，針對一連串褻瀆焚燒可蘭經的事件痛斥西方，譴責以「言論自由」之名保障這類行徑根本就是歧視。

今年6月底起，逃到瑞典的伊拉克難民默米卡（Salwan Momika）數度以焚燒可蘭經作為抗議手段，激怒多個中東國家。瑞典政府雖發聲譴責焚燒可蘭經的行為，但在憲法保障的言論自由基礎下他們並無權阻止。

法新社報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，西方國家出現了種族歧視這樣的「瘟疫」，當中包括伊斯蘭恐懼症。

艾爾段在聯合國大會上表示：「已經到了無法容忍的地步。」

他說：「遺憾的是，許多國家的民粹政治人物持續玩火，助長這種危險的趨勢。」

「在歐洲，這種鼓勵對神聖可蘭經發動可怕攻擊的心態，假藉言論自由名義來允許這類攻擊，基本上是（歐洲）自己一手讓未來蒙上陰影。」

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）上台時則是拿起一本可蘭經，並說：「不敬之火無法戰勝神聖的真理。」他並指責西方尋求「利用言論自由這樣的工具來轉移焦點」。

萊希指出：「西方國家的伊斯蘭恐懼症和文化種族隔離，從褻瀆神聖可蘭經到禁止校內穿戴頭巾等可見一斑。外加諸多其他極其惡劣的歧視行徑，根本配不上人類尊嚴。」他指的是法國宣布禁止女學生在校園內穿戴穆斯林傳統長袍。

另一方面，與西方和伊斯蘭世界同有緊密連結的卡達，國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）在致詞時表示，「蓄意損害他人的神聖性」不應被視為言論自由。

塔米姆說：「我要告訴我的穆斯林弟兄們，每當有白痴或有偏見的人藉由焚燒神聖可蘭經或其他芝麻瑣事來激怒我們時，我們不會因為此人而分心。」

「可蘭經太神聖了，不會被一個無知的人褻瀆。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1120920