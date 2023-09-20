美國國務院表示，氣候特使凱瑞（John Kerry）今天在紐約會見中國國家副主席韓正，並強調中國在加速去碳化及減少甲烷排放的努力上「提高野心」的必要性。

路透社報導，凱瑞日前訪問中國，並會見中國氣候變化事務特使解振華，兩人討論了政策措施和兩國為應對氣候變遷問題所採取的行動進展。

凱瑞是美國總統拜登政府近幾個月來曾造訪中國的美國高階官員之一，其他訪中高官還包括財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及國務卿布林肯（Antony Blinken）。

凱瑞會見韓正後，國務院今天透過聲明表示：「凱瑞重申遏制全球升溫攝氏1.5度的急迫性，這將需要美國和中華人民共和國採取充滿野心的行動。」

聲明還說：「他也強調了中華人民共和國必須提高野心來加速去碳化，並減少甲烷等超級污染物的排放。」

凱瑞會見韓正的一天前，布林肯也與韓正會晤，雙方同意維持溝通管道暢通無阻。

這類會談可能有助為拜登和中國國家主席習近平今年稍後會晤奠定基礎。

由於台灣、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源、間諜指控和貿易關稅等問題，世界兩大經濟體美國與中國間關係近來趨於緊張。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120920