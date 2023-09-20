53歲男星馬幼興過去是《戲說台灣》班底，也演過《天下父母心》、《家和萬事興》等本土劇，2016年他遭女演員誣告性侵，重創形象也使他一陣子沒工作，近年他走出低潮回歸當演員，沒想到最近他又遇到家變，78歲母親病逝，讓他悲慟不已，更曬出回診單表示說好要陪媽媽回醫院，沒想到再也無法實現。

馬幼興近日在臉書分享訃聞，公告78歲母親過世，將於本月22日在清真寺舉行告別式，之後母親的靈柩將於六張犁回教墓園下葬，懇辭花籃、輓聯，並提醒出席親友勿著短褲短裙，接著他再曬出在病榻前與母親的合影，坦言因為悲慟無法入眠，其實他早替媽媽遇約好下個月還要回診，看著回診單馬幼興五味雜陳，寫下：「永遠也回不去的預約門診，在這裡紀錄下對您的思念」。

馬幼興曬出和過世母親合影。（圖／翻攝自馬幼興臉書）

馬幼興7年前被女星唐少萱指控性侵，使他工作全無，隔年他獲判不起訴，而唐少萱對誣告案情認罪，並向檢察官聲請認罪協商，遭判有期徒刑1年、緩刑2年，及賠償馬幼興200萬，對於遲來的清白，馬幼興表示願意給對方改過的機會，希望對方重新做人，但他也要求對方寫道歉信，使他能跟自己的家人交代，證明對方已認罪、表示歉意，他會帶著信到爸爸墳前告知結果。

2021年馬幼興上《單身行不行》回憶當年被誣賴經過，表示其實當年原本正與唐少萱交往，但女方後來傳出跟其他男星過從甚密，馬幼興還沒出手，女方就開始對外稱馬幼興會找女生陪酒，甚至性侵她，讓馬幼興百口莫辯，還牽累到小孩遭同學排擠，導致父女感情出現裂痕，如今想來完全是惡夢一場。

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