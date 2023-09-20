彰縣府教育處會同衛生局、農業處啟動聯合稽查，防堵進口液態蛋流入校園午餐。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

為防堵進口液態蛋流入老人供餐及營養午餐，彰縣府要求老人供餐及校園午餐全面使用國產蛋品，彰化縣學校團膳及自辦午餐使用蛋源用嚴格標準檢視，要求廠商依約提供國產蛋品，並由衛生局、農業處及教育處等單位共同聯合稽查，加強蛋品標章、來源檢視。

過期進口蛋問題延燒，營養午餐用蛋也引發關注，彰縣府教育處會同衛生局、農業處啟動聯合稽查，教育處長蔡金田表示，彰化縣營養午餐在與團膳業者的契約中就已簽定需用國產蛋，且開學後仍加強稽查營養午餐食材溯源，讓學生吃得安心。

教育處指出，近來民眾對蛋品品質有所疑慮，該處在開學後就已啟動營養午餐聯合稽查，派員至學校及廠商端全面清查業者所使用的午餐食材產地來源、進貨資料及具有標章情形等，若發現有違反午餐契約規定，未使用國產在地的產品，應依契約記點處分罰款。

目前稽查結果團膳廠商均使用國產蛋，教育處表示，彰化縣就是雞蛋的重要產地，供蛋應不會有問題，但若發現有假冒、混充或登載不實等違反國產可溯源生鮮食材獎勵金規定者，也將追回獎勵金辦理。午餐稽查時，營養師團隊會再次宣導請學校嚴格落實午餐食材驗收及履約管理事宜。

彰縣府強調，校園午餐聯合稽查業若發現有違反午餐契約規定，未使用國產在地的產品，應依契約記點處分罰款；若發現有假冒、混充或登載不實等違反國產可溯源生鮮食材獎勵金規定者，將追回獎勵金辦理。午餐稽查時，營養師團隊會再次宣導請學校嚴格落實午餐食材驗收及履約管理事宜。