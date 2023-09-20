民眾黨秘書長周台竹(右)代表黨主席柯文哲到場祝賀，並為該黨金門縣立委參選人尚文凱(左)加油。(于家麒攝)

金門縣立委參選人尚文凱(中)競總成立大會有別於一般參選人鑼鼓喧天的造勢，但現場仍擠滿了很多支持者前往道賀。(于家麒攝)

台灣民眾黨金門縣立委參選人尚文凱今(20)日上午「搶頭香」於金寧鄉伯玉路上成立競選總部，正式挑戰現任國民黨籍立委陳玉珍的「3連霸」之路。成立大會雖僅以簡單的祭祀典禮及茶會開幕，有別於一般參選人鑼鼓喧天的造勢，但現場仍擠滿了很多地區支持者前往道賀；不過民眾黨主席柯文哲卻因另有行程無法到場，委由秘書長周台竹代表出席，無法與柯P同框也令不少柯粉感到相當惋惜。

周台竹表示，該黨主席柯文哲一直很重視金門選區，不過今天剛好有其他行程安排，實在抽不出身無法親自到場站台祝賀，也要跟所有地區的支持者說聲抱歉。

周台竹說，民眾黨在國內各政黨中算是第三大黨，但看到今天現場這麼多議員、地方仕紳及支持者到場加油，讓他感覺已變成第一大黨，也可以看出尚文凱平時在金門經營的用心，民眾黨非常幸運能找到她這麼優秀的參選人，中央黨部也一定會全力支持她，相信在明年初的立委選舉中一定能高票當選。

尚文凱則強調，做事比作秀重要！在過去幾年當中，金門鄉親感受不到中央的關照，雖然經常看到現任立委上電視質詢，但都無法針對地區民眾的需求去解決，鄉親的問題依舊，陸客遲遲無法入境，這都讓地方鄉親感到失望與無奈。

尚文凱表示，中央與地方不該有對立，緊密的合作才能創造雙贏，更不該被藍綠綁架，而是要廣結善緣，以地方建設為優先考量，只有敞開心胸才能打開金門這扇通往世界的大門。

尚文凱也指出，金門已經不再是戰地，不該遭到戰爭的威脅，也不該受到不公平的對待，鄉親的權益不該被漠視，不論是土地問題、醫療問題，甚至教育與地方建設，都要透過立委去爭取，提出務實的方案來解決在地居民的根本問題。

尚文凱也首先提出三大政見議題，包括「強力推動兩岸新四通」、「建立金門醫療特區」，以及「檢討國家公園的管理範圍」，將全力為金門爭取各項預算與經費、為地區鄉親爭取最大利益。

尚文凱說，今天競選總部已成立，歡迎鄉親多多支持、隨時上門賜教，也會繼續造訪各社區，聆聽基層聲音，未來也會陸續在她「金門尚好」的臉書與IG分享參與的活動與政見，拜託各位鄉親關注分享，一起在金門打出一場不一樣的選戰。