強風加上早春罕見的強大熱浪，助長澳洲東南部數十處森林大火，當局今天針對人口500多萬的大雪梨地區發布火災風險警報。

路透社報導，新南威爾斯州鄉村消防局（NSW Rural Fire Services）在最新一筆訊息中表示，截至今天上午，新南威爾斯州共有68起火災，超過600名消防員和急救人員參與救火，其中17處火勢尚未獲得控制。

消防部門表示：「在炎熱、乾燥和多風的氣候型態預計持續一整天情況下，大雪梨地區（Greater Sydney Region）…將面臨極端的大火危險，其他多個地區也將面臨高度的火災危險。」

澳洲部分地區這5天出現反常的春季熱浪，氣溫遠高於9月平均，悶熱難耐的天氣預計將持續到今天。

新南威爾斯州大片地區已實施全面禁火令，雪梨今天將是9月連續第5天白天最高氣溫超過攝氏30度，但明天將有冷空氣來襲，氣溫將降至20多度。

昨晚的強風助長失控的森林大火，當局告知塔斯馬尼亞島（Tasmania）一個人氣度假城鎮的居民撤離到更安全的地方。據媒體報導，有100多人被迫睡在車裡，但目前尚未接獲財產損失或受傷通報。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120920