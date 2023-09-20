民眾黨立委陳琬惠踢爆，雲豹能源涉嫌設立紙上公司，承包台鹽綠能的台南北門漁電共生專案，轉手賺了上億元，呼籲經濟部長王美花及台鹽綠能前董事長、現任內政部次長吳容輝出面說明。對此，台鹽公司澄清說，此案完全依照合約推動，台鹽綠能並無損失。但經濟部已要求台鹽加強內控，該公司也會全力配合司法調查。

台鹽公司表示，台鹽綠能自2018年起與外商「恩富資本」簽約合作北門漁電共生案場，該外商也於2018年11月在台灣登記成立「恩富資本台灣太陽能有限公司」。台鹽綠能與該外商簽訂的合約，有「申設勞務」、「土地管理」、「場域設計」等；其中，僅「申設勞務」合約中有關「電業籌設」的一部分，由支付款項的恩富資本，以指定價格指定雲豹能源辦理；之後，依雲豹能源的建議，台鹽綠能也於2020年1月改與縱橫家公司簽約辦理電業籌設。

台鹽說，依照合約規定，恩富資本應支付費用給台鹽綠能，台鹽綠能再根據與縱橫家簽訂的合約條件分期支付費用，因此台鹽綠能並無損失。經查，最後一期款項係因當時縱橫家尚未達成合約訂定該期應達成的條件，加上恩富資本也尚未就此項依約支付台鹽綠能相關費用，台鹽綠能自然無法支付縱橫家該期費用；後因恩富資本已付款給台鹽綠能，縱橫家也已完成合約訂定應達成的條件，並經台鹽綠能完成驗收，台鹽綠能才支付縱橫家最後一期費用。

台鹽強調，台鹽綠能與縱橫家所簽合約均訂有相關保密條款，因此無法提供合約內容。但因經濟部為台鹽綠能母公司台鹽公司的大股東，除日前已要求台鹽公司將台鹽綠能與民股股東之間的交易相關資料移送法務部調查局外，台鹽公司也會本於公司治理，加強內控稽核，亦會全力配合司法調查，維護公司及股東權益。