民眾黨曝明年大內宣經費逾21億，農業部1.7億居冠。（民眾黨團提供／楊亞璇台北傳真）

民進黨政府長期著重大內宣，民眾黨立法院黨團今天質疑，政府明年「媒體政策及業務宣導」大內宣經費再攀高峰，達到21億元，比去年再增加約2億元。尤其農業部明年度宣傳經費高達1.7億，居各部會之冠；民眾黨團宣示將強力監督部會宣傳經費成效，避免巧立名目、上下其手，甚至是養網軍的可能性，又或是過度藉由特定媒體進行宣傳。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，明年度預算審查即將開始，中央政府「媒體政策及業務宣導」大內宣經費再攀高峰，不含國營事業就達到21億6747萬5000元，比去年再增加約2億元。雖然政策宣導有其必要性，但濫編大內宣經費，照顧特定媒體及變相養網軍，攻擊對立政黨，絕對不可以。

邱臣遠直言，最受人矚目的當然是「1450網軍」始祖農業部，明年機關預算高達1億6992萬元，高居所有部會第一名，遠較第二名的教育部還多出5460多萬元。農業部過去就經常出現爭議的行銷內容，以及購買特定媒體的情形，例如2020年「檢疫政策行銷方案」購買媒體，結果因使用不符用途，遭審計部減列2000多萬元實現數，顯見政府宣導費有不當使用的情形。

邱臣遠直言，農業部經費名目用途為人詬病，宣傳成效也荒腔走板，例如林業署花費30萬8000「林業相關宣導」，預期效益只要粉專「林務局-森活情報站」追蹤數成長2000人以上，平均增加一位粉絲就可獲得逾150元，更誇張的是，從農業部官網點出去卻是失效連結；還有「112年度人與野生動物和諧關係之宣導計畫」共計24項不同主題宣導標案，都只要求「200人次點閱」，就可拿到6500至1萬3000元不等費用，民眾黨團將持續追蹤，不讓荒謬的宣導案重蹈覆轍。

立委賴香伶直言，自民進黨執政以來，各部會投入「媒體政策及業務宣導」的資源顯著增加，以年初行政院會通過的「疫後特別預算案」為例，光是政策宣導費用就高達7400萬元；2年前四大公投，前行政院長蘇貞昌恣意擴張解釋「當然反方」適用場合，政府宣講力度從300場暴增到2100場，還直接用公帑買廣告引導輿論，這些濫用預算的做法，根本不符民意期待。

立委張其祿直言，執政黨利用媒體進行過度宣傳，實際上是在損害民主制度的健康發展，政府應該是媒體監督的對象，而不是將媒體變成自己形象塑造的工具，在這樣的大環境下，確實需要思考如何才能讓媒體業回到正常發展軌跡。

民眾黨團認為，不可否認政策宣傳有其必要性，然而過與不及都不是好事，農業部濫編預算和數位部不務正業都是浪費資源的表現，民進黨政府應該停止撒幣大內宣，確保每一筆預算都能被妥善運用，民眾黨團也呼籲政府調整執政策略，將焦點從形象塑造轉向實質工作，做出真正的政績，才能獲得民眾的信賴。