天樞穴。（高市馬光醫療提供／楊舒婷高雄傳真）

足三里穴。（高市馬光醫療提供／楊舒婷高雄傳真）

中秋佳節即將到來，現代人的飲食經常導致腸道大塞車，加上中秋節的烤肉、月餅等美味食物助攻後，腸胃問題經常在中秋後顯現出來。不過佑昌馬光中醫診所院長陳昭仁就表示，可以透過按摩中脘穴、天樞穴、足三里穴，及喝洛神荷葉茶、決明子茶來消解脹氣問題。

中醫有句話常說「膏粱厚味易傷脾。」說的就是如果吃了太多肥美的食物，就會讓消化功能受傷，而中醫說的脾胃功能除了消化功能以外，還是整個人體元氣養生的根本，目前一般大眾的生活習慣與生活水準，較常見缺少運動流汗、多甜食冷飲、熬夜、生活工作壓力或其他不良嗜好（例如飲酒、抽菸）等，都會造成腸胃處於「長期塞車」的情況，這時候再加上月餅、烤肉的「加好加滿」，就會加重腸胃道的不健康狀態。

陳昭仁說明，吃烤肉（肥者）、啃月餅（甘者）最常見得的是消化不良、脹氣、口乾舌燥、排便異常等初期症狀，此類症狀通常在中秋節過後，粗茶淡飯幾天，減少甜食冷飲的攝取，切忌宵夜等自我節制飲食，健康的人都會有自己修復的能力，不用太過擔心。

但是如果是本身就有糖尿病、高血壓、心血管疾病、胃食道逆流、平常就容易便秘、體重異常的人，或者透過飲食節制在一周內仍然不能緩解，就需要注意。因為腸胃道長期塞車，久了就會失去脾胃正常消化吸收食物營養、代謝食物的功能，會讓症狀更深一層，表現出口乾喝水不能解渴、口苦、解便不暢或大便型態改變、皮膚粗糙甚至有膚況不佳（痘痘、濕疹、蕁麻疹）、情緒煩躁、自覺燥熱等症狀，就表示需要更積極的處理方法了。

陳昭仁建議，消化不良的民眾可以透過穴位熱敷與按摩來緩解症狀，例如在腹部的中脘穴、天樞穴，可貼上藥布或熱敷，增加脾胃的功能，或者從右下腹開始順時針按摩腹部也可以，按摩足三里穴更是平常保健與消脹氣的萬用穴。也可以飲用消脹氣茶飲，像是「洛神荷葉茶」可以消脹氣、解煩熱；或是「決明子茶」同樣可以消脹氣與幫助排便。