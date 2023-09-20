當前，AI應用不斷發展，從家庭物聯網，再到智慧駕駛、城市治理，中華電與耐能智慧及訊奇將攜手更多合作夥伴，持續升級技術能量，提供更多AI創新應用。

透過在智慧安防領域推出此具備高性能與性價比的解決方案，包括車輛特徵辨識、車牌辨識、人車電子圍籬等，除提升城市安全防護，並成為推動AI科技在邊緣運算應用的先行者。其中，耐能智慧自主研發的KL系列晶片能夠適用於多種智慧化場景，包括城市安防、智慧交通等，此次合作更加發揮本土化開發的優勢，賦能城市應用。

中華電資訊技術分公司總經理楊慧琪表示，近年來，智慧安防技術應用持續加速發展，主要是透過低耗能的AI晶片，搭配針對城市場景研發的辨識技術，達成高精準度、低延遲的解決方案。

耐能智慧股份有限公司創辦人兼執行長劉峻誠表示，隨著AI浪潮的蓬勃發展，耐能智慧除了已提供適用於邊緣運算設備的AI運算功能，未來將推動輕量級GPT的大規模應用，持續以強大的自研能力打造更安全、更高能的產品。