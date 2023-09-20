陳吉仲下台關鍵時間點。(製圖/陳友齡)

自稱「豬農之子」的農委會主委陳吉仲在今年8月升格為首任農業部長，但最近因進口蛋爭議燒不停，搞成「先辭後留再辭」的戲碼，其中尤以前閣揆蘇貞昌搶在政院聲明之前，表態稱有人急著放話操作、力挺陳吉仲最為驚心動魄，也引發派系鬥爭傳言。

最終陳吉仲仍於9/19晚間透過臉書宣布請辭，行政院隨後表示「勉予准辭」，創下就任僅50天的最短農業部長紀錄。 然而陳吉仲下台冤枉了嗎？《中時新聞網》整理其在「蛋蛋危機」中的關鍵時間點：

●9月初：

進口蛋貿易商「超思」遭踢爆為資本額僅50萬元的1人公司，卻可進口8814萬顆雞蛋，引發外界痛批。農業部稱非1人公司而是有經驗貿易商，但缺乏有力證據可證明，話題延燒。

●9/12：

國民黨立委王鴻薇踢爆進口蛋保鮮期僅90天卻標成120天，引發食安疑慮，及進口蛋流向不明。民怨燒向陳吉仲。

●9/16:

陳吉仲親上火線，主持記者會大力澄清疑雲。被問願為食安風暴道歉？陳吉仲並無正面回應。

●9/17：

下午缺席原定的賴清德競選活動

＞傍晚傳出請辭消息

＞行政院未否認只說不回應

＞前閣揆蘇貞昌喊有人急放話

＞行政院駁斥請辭獲准消息。

●9/19：

針對陳吉仲請辭風波，行政院副院長鄭文燦上午受訪說，政務官當然要為政策負責，陳態度很清楚

＞陳吉仲20時在臉書發表長文，宣布決定請辭

＞行政院勉予准辭。