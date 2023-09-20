繼泰國新上任的賽塔（Srettha Thavisin）政府早前宣布對中國遊客實施為期5個月的免簽政策後，泰國政府周二（19日）再宣布，泰國第2大城市清邁（Chiang Mai）國際機場從11月1日開始，將延長營業時間至24小時全日無休，希望藉此應對可能迎來的大量中國旅客人潮。

泰國臨時免簽證安排於9月13日正式宣布，從今年9月25日到2024年2月29日，不僅對中國遊客免簽證費，同時也對哈薩克遊客免簽證費。有分析認為，由於中國遊客考慮國內的經濟情況及對泰國安全的擔憂，他們或傾向選擇國內遊，赴泰人數應會減少，預計哈薩克遊客將成為新措施的重點。

泰國當局表示，清邁機場不只將每日18小時的營運時間延長至24小時，還考慮擴建第二航廈，或新建另一座新機場，以解決目前航班擠塞的大問題。若計畫確定實行，將讓目前可容納600萬人次的清邁機場，在3年新航廈完工後，增加至1200萬人次。當局希望滿足每年接待2000萬遊客的長遠目標，為泰國賺入更多觀光收益。

目前，相關官員與專家已著手研究清邁第二座國際機場，預計佔地1120公頃，經費需耗資高達60億泰銖，並於2027年完工。