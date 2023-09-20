復華台灣科技優息(00929) 在9/18直接以昨收市價18.2開盤，盤中一度漲幅至18.26創下新高，雖今日受到大盤拖累，仍以平盤作收，30萬投資人息收入袋。

過往ETF除息之後交易熱度會大減，但是00929於9/19除息日當天再收穫17萬張的交易量，是唯一一檔超過10萬張交易的ETF，大贏第二名 (00919)的7萬多張，投資人更紛紛表示「連漲4天賺價差，快跌4天讓我有機會進場補滿單位數」、「繼續存股,月月加薪目標不變」、「總算等到綠燈可以錢進，但我已經剩一顆腎」、「準備預領年終 All in」，代表大量投資人等著除息後價跌入場，好不容易跌下來，再次買好買足比較便宜的單位數，藉此迎接下一波的除息。

從今年6/9掛牌以來，一路越級闖關成功，打敗200多檔對手，規模及受益人數迅速攀升。CMoney資料顯示(統計至9/15)，00929規模已超過720億元，排行全ETF市場第13名、股票ETF第4名；受益人數也竄升至30多萬人，一次超車國泰台灣5G+(00881)及富邦台50(006208)，晉級為全ETF市場第4名，直升速度令市場大感驚奇！

ETF受益人數前十大

資料來源：CMoney，資料日期：2023/09/19

00929未問世之前，國泰永續高股息(00878)堪稱是市場最閃亮的新星，締造多項ETF輝煌紀錄，如今一一被00929反超。目前00929已經是ETF規模最快破700億元、受益人數最快達30萬人的紀錄保持人。

此前，00878及0056掛牌後，分別花了超過1.5年及12年，受益人數才破30萬人大關，然而，00929不到百日時間，受益人數就已經逾30萬人，又是一項創舉，等於每4周增加10萬人，成長速度很驚人！

熱門高股息ETF掛牌後 受益人數達標所需天數

資料來源：CMoney，資料日期：2023/09/18

尤其00929前兩次除息均是秒填息，加上年化配息率近8%，買氣因而居高不下，9/5以來至今，總計11個交易日，就有高達10個交易日，成交量位居台股第一名，除息前夕(9/18)更爆出逾31萬張天量，為ETF史上最高，再次刷新00878創下的紀錄(30萬張)。由於00929已經連續三次秒填息，讓30萬股民超級開心，可以息收與價差兩頭賺，預估未來熱度將持續，可望讓00929規模及受益人數再上層樓。

復華台灣科技優息(00929)配息紀錄

註：年化配息率計算公式=每單位配息金額÷除息前一日淨值×一年配息次數×100％。年化配息率為估算值。(表/中時新聞網整理)

00929下一次除息日為10/24，投資人10/23前買進或持有，即可參與此次除息；想要定期定額買進者者，則可至中信證、富邦證、國泰證、元富證、玉山證、兆豐證、統一證、凱基證、群益證、華南永昌證、合庫證、永豐證等十二家券商均有提供00929定期定額存股服務。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。