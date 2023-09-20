日本首相岸田文雄今天在聯合國大會總辯論發表演說，點名譴責俄羅斯入侵烏克蘭是「踐踏國際法及法治」，並強調不容許藉武力或威逼片面改變現狀。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，岸田在演說中提到氣候變遷、法治、核裁軍、改革聯合國等議題，及國際合作的重要性，表示「希望建立朝合作前進，而非分裂或對立的世界」。

關於核裁軍，岸田表示「這是對於出身廣島、被爆地的我所抱持的畢生事業」，將投入30億日圓（約新台幣6億6000萬元）於海外研究機構及智庫討論核裁軍。

另外，岸田點名譴責俄羅斯持續入侵烏克蘭是「踐踏國際法及法治」，表示透過武力或威逼片面改變現狀「在世界上任何地方都不被允許」，並呼籲俄國「盡快改正侵害人權的情況，並停止核威脅」。

岸田還提到改革聯合國的必要性，著眼於俄羅斯身為聯合國安全理事會常任理事國，動用否決權導致安理會未發揮職能，主張「限制使用否決權以防止加劇聯合國的分裂和對立，有助強化安理會和重建信任」，並呼籲有必要擴增常任及非常任理事國席次。

另外，為解決日本公民遭北韓綁架等問題，岸田表示願不附帶任何條件盼隨時跟北韓領導人金正恩直接會面，為盡早實現領袖會談，希望就此展開高層協商。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1120920