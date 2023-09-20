華為在美國強力制裁的背景下，依然成功量產Mate 60 Pro旗艦5G手機，且已經被證實採用中芯國際7奈米技術，大陸晶片業的實力引起全球高度震驚與關注，然而有學者認為，大陸在包括人工智慧技術在內的高科技使用率上，其實不如美國預期的那麼高，主要受到西方限制、審查制度及運算能力瓶頸等因素影響。

南華早報報導，周二美國眾議院科學委員會聽證會上，商務長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，華為Mate 60 Pro手機的誕生，不代表大陸已經有大規模生產先進半導體的實力，沒有任何證據證明他們可以量產7奈米。

由於外界關注華為新機是否象徵美國制裁慘遭突破，因此拜登政府的看法相當重要，這也是美國高級政府官員第一次就華為新機發表看法。

對此，專研新興技術與國際政治的喬治華盛頓大學政治學助理教授Jeffrey Ding表示，包括人工智慧在內的高科技技術，大陸在使用率與廣泛程度上，其實不如美國預期的那麼高，主要受到西方限制、審查制度及運算能力瓶影響。

同樣出席聽證會的美國海軍陸戰隊大學高級作戰學院教授Benjamin Jensen有相同看法，「資訊審查制度讓研發者處在不利的位置，大陸當局害怕我們所提倡的公開與誠實的對話，這種恐懼就是我們的機會。」