近期進口雞蛋引發食安疑慮，苗栗縣政府啟動專案稽查計畫，除查核市場通路，也清查全縣學校雞蛋使用情況，20日公布查核結果，全縣學校營養午餐皆使用國產洗選雞蛋，並要求學校嚴格落實食安管理，倘發現蛋類等國產可溯源食材有混充或假冒等不當情事，學校依契約規定予以懲處，最重可終止或解除契約。

苗栗縣政府衛生局執行市售雞蛋稽查專案，針對大賣場、連鎖超商、傳統雜貨店、早餐店、烘焙業、餐飲業等各場域，截至19日共查核銷售通路34家業者、96件雞蛋均為國產雞蛋，結果皆符合規定，未發現有販售或使用疑慮蛋品。

另外，不少家長擔心進口雞蛋會流入校園恐成食安隱憂，為確保學童的飲食安全，苗栗縣政府教育處會同衛生局及農業處組成學校午餐聯合稽查小組，針對學校午餐雞蛋使用情形加強稽查。縣府教育處20日指出，經清查結果全縣學校午餐皆使用國產洗選雞蛋，每一顆雞蛋上方噴印溯源標示，食材來源及效期無虞，並無發現進口雞蛋。

教育處處長葉芯慧表示，為確保學校午餐食材安全性，苗栗縣學校午餐採購契約已規範蛋類食材應採用具優良農產品標章或產銷履歷農產品標章、雞蛋溯源標籤或洗選鮮蛋噴印溯源產品。

並要求各校每日將午餐供應資訊上傳至教育部「校園食材登錄平臺」，讓家長能即時掌握學校午餐供應情況。並在本月14日辦理全縣國中小學校午餐督導人員衛生安全講習，加強學校廚房第1線管理人員對於國產溯源蛋品的驗收知能，並要求學校嚴格落實午餐食材驗收管理。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗學校午餐禁用液蛋，一律使用國產溯源雞蛋，已要求學校加強食材驗收把關機制，並啟動專案稽查計畫，針對學校自設廚房、食材廠商及團膳業者進行全面查核，為學校午餐食安把關，倘發現蛋類等國產可溯源食材有混充或假冒等不當情事，學校依契約規定予以懲處；如混充、使用非國產雞蛋等情節嚴重者，最重可終止或解除契約